João Pinheiro será o vídeo-árbitro na final da Taça... do Qatar. O árbitro internacional da AF Braga foi convidado a desempenhar as funções de vídeo-árbitro no duelo entre Al Rayyan e Al Duahil, que está agendado para sábado às 22h15, hora local, mais duas do que em Portugal. O encontro vai realizar-se no Estádio Khalifa International, em Doha.Esta trata-se de mais uma demonstração de confiança nos árbitros portugueses, que já têm feito diversas colaborações ao longo da época, especialmente na área da vídeo-arbitragem. João Pinheiro, de 30 anos, é o mais recente 'convocado' para esse papel.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto