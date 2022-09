João Pinheiro nomeado para arbitrar o Gil Vicente-FC Porto

Depois de, ontem, ter divulgado as nomeações para os jogos desta sexta-feira, de Benfica e Sporting , o Conselho de Arbitragem da FPF revelou esta quinta-feira os árbitros para os restantes jogos da 5.ª jornada da Liga Bwin.João Pinheiro vai dirigir o Gil Vicente-FC Porto, com Fábio Melo no VAR, ao passo que Nuno Almeida vai apitar o dérbi do Minho entre Sp. Braga e V. Guimarães, tendo o apoio de Luís Ferreira a partir da Cidade do Futebol.Sp. Braga-V. GuimarãesÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Luís FerreiraAVAR:João Bessa SilvaGil Vicente-FC PortoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Fábio MeloAVAR:Nuno MansoCasa Pia-AroucaÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Nelson Cunha e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Rui OliveiraAVAR: André DiasSanta Clara-MarítimoÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: João AfonsoVAR: Vasco SantosAVAR: Sérgio JesusPortimonense-FamalicãoÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Hugo MiguelAVAR: Vasco MarquesBoavista-P. FerreiraÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e André Costa4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Rui CostaAVAR: Nuno MansoChaves-Rio AveÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo Ribeiro