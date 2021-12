João Pinheiro promovido à 1.ª categoria internacional

A UEFA anunciou as novas categorias da arbitragem europeia e Portugal tem motivos para sorrir. Cinco árbitros portugueses foram promovidos nas catagorias da UEFA para o segundo semestre de 2021/22.No futebol masculino, o maior destaque vai para João Pinheiro, uma vez que o árbitro da AF Braga ascendeu à 1.ª categoria, juntando-se a Tiago Martins e Fábio Veríssimo. Artur Soares Dias, por sua vez, mantém o lugar na Elite, entre os melhores árbitros da Europa. Na 2.ª categoria, Gustavo Correia e Miguel Nogueira alcançaram a categoria internacional, ao passo que Luís Godinho, António Nobre e Vítor Ferreira permaneceram.No feminino, a ábitra de Aveiro, Sandra Bastos, continua na Elite europeia, já Catarina Campos subiu ao primeiro patamar, onde já se encontrava Sílvia Domingos. Teresa Oliveira permanece na 2.ª categoria.Já no futsal, Portugal tem igualmente motivos para estar satisfeito com a evolução da arbitragem portuguesa, dado que passa a contar com três árbitros de categoria de Ellte: Eduardo Coelho, Miguel Castilho e o estreante Cristiano Santos. Rúben Santos e Filipe Duarte foram incluídos na 1.ª categoria da arbitragem.Eis a lista completa:Artur Soares DiasTiago MartinsFábio MartinsJoão PinheiroLuís GodinhoAntónio NobreVítor FerreiraGustavo CorreiaMiguel NogueiraSandra BastosSílvia DomingosCatarina CamposTeresa OliveiraEduardo CoelhoMiguel CastilhoCristiano SantosFilipe DuarteRúben Santos