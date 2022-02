João Pinheiro salta para o topo da lista com mais vermelhos mostrados

Nos primeiros 13 jogos que orientou nesta edição da Liga Bwin, João Pinheiro tinha mostrado apenas três cartões vermelhos, mas, com os acontecimentos do FC Porto-Sporting, o árbitro da AF Braga subiu essa marca para os oito, sendo agora o juiz com mais vermelhos mostrados no campeonato. Primeiro exibiu dois amarelos a Coates durante a partida e, após o apito final, não deixou que as agressões passassem incólumes, tendo expulsado Marchesín e Pepe, do FC Porto, e Palhinha e Tabata, do Sporting.