Jorge Sousa nomeado para o clássico entre Sporting e FC Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou Jorge Sousa para ajuizar o Sporting-FC Porto, clássico da 15.ª jornada da Liga NOS, que esta tarde, a partir das 17h30, se disputa em Alvalade.





Jorge Sousa terá como auxiliares Nuno Manso e Sérgio Jesus; Vítor Ferreira será o 4.º árbitro.O VAR ficará a cargo de Carlos Xistra, acompanhado por Jorge Cruz.Jorge Sousa, de 44 anos e internacional desde 2006, que já esteve em quatro jogos entre leões e dragões, dois no recinto verde e branco, vai arbitrar o seu sétimo encontro no principal escalão esta temporada, o 11.º em todas as competições nacionais.O árbitro da associação do Porto vai dirigir o Sporting pela segunda vez em 2019/20, depois de ter estado no empate dos lisboetas no terreno do Boavista (1-1), na quinta jornada, quando expulsou Bruno Fernandes, aos 90+1 minutos, por acumulação de cartões amarelos.Este vai ser o quarto jogo do FC Porto arbitrado por Jorge Sousa, que dirigiu a vitória dos 'azuis e brancos' no terreno do campeão Benfica, por 2-0, na terceira ronda, e o empate 1-1 no recinto do Marítimo, na nona.Os dois anteriores jogos entre Sporting e FC Porto, em Lisboa, arbitrados por Jorge Sousa, terminaram empatados, o primeiro 1-1, em 27 de novembro de 2010, para a I Liga, e o segundo 2-2 após prolongamento, em 25 de maio de 2019, das meias-finais da Taça de Portugal, que ditou a qualificação dos 'leões', após o triunfo no desempate nas grandes penalidades (5-4).Antes, Jorge Sousa esteve na vitória em casa do FC Porto por 2-0, em 07 de outubro de 2012, e no triunfo do Sporting no recinto 'azul e branco' por 3-1, em 18 de outubro de 2014, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, que os 'leões' acabariam por vencer.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou ainda as nomeações de Artur Soares Dias para a receção do Famalicão ao Vitória de Setúbal, de Hélder Malheiro para o jogo entre Paços de Ferreira e Moreirense, de António Nobre para o embate entre Tondela e Gil Vicente e de Manuel Oliveira para o encontro entre Rio Ave e Marítimo.(notícia atualizada às 10h28)