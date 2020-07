Jorge Sousa termina a carreira no Sp. Braga-FC Porto

Jorge Sousa vai despedir-se da arbitragem no encontro entre Sp. Braga e FC Porto, a contar para a 34ª e última jornada da Liga NOS. O árbitro da Associação de Futebol do Porto, de 45 anos, vai colocar um ponto final numa carreira de 19 anos na primeira categoria.





O juiz portuense iniciou a carreira em 1993/94, nos escalões jovens da AF Porto e chegou à elite em 2001/02. Em 2006 recebeu as insígnias da FIFA e tornou-se internacional, tendo tido como pontos altos da carreira as duas finais da Taça de Portugal que dirigiu.Recorde-se que esta época fica também marcada pela despedida de Carlos Xistra, que disse adeus à arbitragem no encontro da 33ª jornada entre FC Porto e Moreirense, no Estádio do Dragão.