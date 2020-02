José Fontelas Gomes vai reunir com todos os clubes da Liga

Numa altura em que as críticas à arbitragem estão a subir de tom, José Fontelas Gomes tomou iniciativa de falar com todos os clubes da Liga de imediato. O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai começar a agendar reuniões no sentido de apelar a que todos baixem o nível de ruído nesta fase decisiva do campeonato, que é a mais propícia para isso.





O objetivo do dirigente passa por garantir a serenidade que o Conselho de Arbitragem considera necessária para que os árbitros possam tomar as melhores decisões em campo e sem pressão adicional. Essa ronda de contactos vai começar já, sendo que esses encontros já estão a ser agendados.