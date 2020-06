José Leirós desiste de candidatar-se ao Conselho de Arbitragem da FPF

O antigo árbitro José Leirós desistiu esta sexta-feira de candidatar-se ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), face ao curto prazo de apenas cinco dias úteis para entregar a candidatura.

"Chegou ao fim o meu projeto de candidatura a presidente do Conselho de Arbitragem, em virtude do prazo para apresentar esta candidatura ter sido um prazo tão exíguo, apenas cinco dias uteis", começou por escrever José Leirós, na sua página do Facebook, salientando o tempo que se vive de pandemia e calamidade. José Leirós defende que "não foi uma boa prática só 5 dias uteis".





As eleições foram agendadas no passado dia 30 de maio e o prazo final para a entrega das candidaturas terminam esta sexta-feira.

Contudo, para o ex-árbitro, que queria subscrições autónomas de delegados nas eleições da FPF, "a caminhada foi muito difícil, mas valeu a pena", frisando "há muitos agentes desportivos desejosos de mudança".

José Leiros sublinhou que "a intenção da sua equipa passava por apresentar um projeto estruturante para a arbitragem portuguesa, desde o topo da arbitragem profissional, até à base, abrangendo os árbitros em formação nas Associações Distritais.

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, vai recandidatar-se ao cargo nas listas do presidente Fernando Gomes.

As eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o quadriénio 2020-2024 estão marcadas para 10 de julho.