Luciano Gonçalves denuncia "cobarde agressão" a árbitro de 17 anos

O presidente da APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), Luciano Gonçalves, denunciou este domingo mais um caso de agressão a um árbitro português de apenas 17 anos. O incidente aconteceu no campeonato distrital feminino da Associação de Futebol de Lisboa, no jogo entre o Paulenses e o Pregança.Através do Facebook, o líder da APAF elogiou o trabalho da força policial presente no jogo, que identificou e deteve rapidamente a agressora. O dirigente desejou ainda uma condenação "rápida e justa" para a jogadora, dizendo que estes atos "demonstram o quão frágil está a nossa sociedade de valores e princípios"."Mais uma cobarde agressão a um jovem árbitro de 17 anos.Campeonato distrital Futsal Feminino A.F.Lisboa entre as equipasPaulenses- Pregança.Felizmente este jogo tinha policiamento e a atleta agressora foi logo detida e será presente a tribunal amanhã de manhã em Torres Vedras.Aproveito para dar os parabéns á força policial presente que fez a sua obrigação legal, identificando e detendo a agressora.Esperamos uma condenação rapida e justa, tal como desejamos sempre, não só pelos atos, mas também pela destruição do trabalho de dezenas pessoas por todo o país no recrutamento e retenção destes jovens e que infelizmente por estas atitudes se deita tudo a perder.Estes atos de cobardia são mais graves do que aparentam, pois demonstram o quão frágil está a nossa sociedade de valores e principios, vai para além do desporto."