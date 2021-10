Luciano Gonçalves: «Experiência pode fazer toda a diferença»

Apostar na formação. Esta é a nota dominante do discurso de Luciano Gonçalves, presidente da APAF, que falou com Record no âmbito do 20.º Estágio Nacional do Árbitro Jovem (ENAJ), iniciativa que decorre este fim-de-semana no Luso, onde estão mais de uma centena de jovens árbitros, entre os 14 e os 18 anos.





Enquanto os jovens tinham, no relvado, os primeiros testes físicos e técnicos, Luciano Gonçalves sublinhava "a importância que eles comecem, desde cedo, a perceber a importância da união, de trabalhar em equipa e da dedicação". "Hoje quem vem para a arbitragem já não são, como antigamente, aqueles que já não davam para jogadores de bola. Eles estão aqui porque querem mesmo ser árbitros", defendeu.Para o líder da arbitragem portuguesa, "hoje temos a vantagem de poder formar, desde muito cedo. Quando estes jovens tiverem 25 anos, alguns deles já terão 10 anos de experiência, o que pode fazer toda a diferença", sustentou.Serão três dias de intenso trabalho de campo, mas também com muitas palestras e outros momentos de aprendizagem. No Luso estão mais de uma centena de jovens, orientados por vários árbitros. Este sábado de manhã, João Gonçalves, David Silva e Cláudio Pereira, que recentemente subiram à elite da arbitragem portuguesa, assim como Sandra Bastos, árbitra internacional, marcaram presença nos treinos, algo que serve como "exemplo" para os mais novos, tal como refere Luciano Gonçalves. Para além disso, a presença de 7 jovens árbitros estrangeiros, da Áustria, Bélgica, Chipre, Inglaterra, Itália, Malta e País de Gales, possibilita "um intercâmbio de experiências" importante. Refira-se, a propósito, que da avaliação feita neste curso sairá prémios para os melhores classificados, que vão desde a participação em torneios internacionais até ao acompanhamento dos árbitros nas finais nacionais desta temporada.