Luciano Gonçalves oferece ordenado de abril para dar comida a árbitros

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, escreveu uma carta aberta onde detalha que muitos árbitros dos diferentes escalões estão a passar por graves dificuldades financeiras, visto não terem rendimentos a partir do futebol. Por isso mesmo, anunciou que o seu ordenado referente ao mês de abril vai ser aplicado na totalidade para ajudar precisamente os árbitros que vivem maiores problemas.





"Por saber que a nossa Associação não pode ajudar e sentido-me impotente quando falo diretamente com quem mais precisa, tenho-me sentido na obrigação de ajudar financeiramente alguns colegas na compra de bens alimentares, informando que a totalidade do meu vencimento do mês de Abril será destinado à aquisição de bens alimentares que irão compor cabazes que serão oferecidos aos nossos colegas que mais precisam neste momento. Como disse anteriormente, não o faço com qualquer intuito ou aproveitamento, faço-o pois sei bem o que dói querer colocar pão na mesa e não o conseguir", pode ler-se.Luciano Gonçalves refere mesmo que já recebeu telefonemas preocupantes - "Presidente, temo não ter comida para por na mesa dos meus filhos", destaca -, sendo que os esforços da APAF estão a ser coordenados também com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. "A nossa persistência, os nossos esforços e a vontade das instituições, incluindo o CA da FPF, começam a dar alguns frutos, a direção da FPF já solicitou à APAF um levantamento das dificuldades dos agentes de arbitragem dos quadros da FPF e a AAA está focada em encontrar uma solução que salvaguarde a necessidade dos árbitros sem colocar em risco a própria Associação", acrescenta.De resto, o dirigente deixa vários conselhos aos árbitros, nomeadamente ao nível da sustentabilidade financeira, referindo que esta área se trata de um hobby para 98% dos árbitros portugueses no ativo, divididos pelos diferentes escalões.