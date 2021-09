Luís Godinho apita jogo da Roma de Mourinho na Conference League

A UEFA nomeou duas equipas de arbitragem portuguesas para a jornada de quinta-feira da Conference League: Luís Godinho e João Pinheiro serão os chefes de equipa.





Godinho, árbitro internacional filiado na AF Évora, vai arbitrar a deslocação da Roma de José Mourinho e Rui Patrício aos ucranianos do Zorya. Terá Rui Teixeira e Pedro Almeida como árbitros assistentes. André Narciso será o 4.º árbitro.João Pinheiro, internacional filiado na AF Braga, vai até à Grécia dirigir o encontro entre o PAOK (dos portugueses Vieirinha e Nélson Oliveira) e o Slovan Bratislava, com os assistentes Tiago Costa e Bruno Jesus e ainda com o 4.º árbitro Gustavo Correia.