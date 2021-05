Luís Godinho vai apitar o Sporting-Boavista, jogo que pode dar o título aos leões em caso de vitória (se o FC Porto não bater o Farense na segunda-feira essas contas ficam logo fechadas).





O internacional, da AF Évora, ajuizou apenas dois encontros do Sporting esta temporada, sendo que expulsou Rúben Amorim em ambos: no clássico de Alvalade com o FC Porto (2-2) e na visita a Famalicão (2-2). Já o VAR será Bruno Esteves.Nota para o facto de Rui Costa estar nomeado para o Nacional-Benfica, enquanto Tiago Martins estará no FC Porto-Farense.