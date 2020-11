Mais dois casos de Covid-19 na arbitragem obrigam a mudar nomeações

Depois de João Pinheiro, agora foi a vez de o árbitro Cláudio Pereira e do assistente André Campos testarem positivo para a Covid-19. Como estavam incluídos nas nomeações desta semana, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol teve de proceder a alterações.





Cláudio Pereira iria ser o quarto árbitro no Belenenses SAD-Rio Ave desta sexta-feira, mas toda a equipa mudou, sendo que agora é composto pelo árbitro Fábio Veríssimo, pelos assistentes Pedro Martins e Nélson Pereira e pelo quarto árbitro João Malheiro Pinto.Por outro lado, André Campos seria assistente no V. Guimarães-Sporting e é agora substituído por Pedro Mota. Tendo em conta esta mudança, Pedro Martins entra no lugar de Pedro Mota como AVAR do Benfica-Sp. Braga.Refira-se que Cláudio Pereira e André Campos estão bem e a cumprir todos os regulamentos, enquanto são acompanhados pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.