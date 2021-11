Manuel Mota dirige o Belenenses SAD-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi lisboeta entre o Belenenses SAD e o Benfica, marcado para sábado à noite, será dirigido por Manuel Mota (Braga). Quanto ao Sporting-Tondela de domingo terá Hugo Miguel (Lisboa) a apitar, enquanto Luís Godinho (Évora) vai estar no Dragão para ajuizar o FC Porto-V. Guimarães.Eis as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para os jogos da 12.ª jornada da Liga Bwin:Moreirense-Gil VicenteÁrbitro: Manuel Oliveira (Porto)Assistentes: Tiago Leandro e Carlos Campos4.º árbitro: João AfonsoVAR: João GonçalvesAVAR: João Bessa SilvaFamalicão-PortimonenseÁrbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins4.º árbitro: João BentoVAR: Hugo SilvaAVAR: Pedro FelisbertoArouca-BoavistaÁrbitro: João Pinheiro (Braga)Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: João CasegasVAR: André NarcisoAVAR: Rui CidadeBelenenses SAD-BenficaÁrbitro: Manuel Mota (Braga)Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Vasco SantosAVAR: Nuno MansoMarítimo-Paços de FerreiraÁrbitro: Cláudio Pereira (Aveiro)Assistentes: André Almeida e Tiago Mota4.º árbitro: Marco CruzVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireSporting-TondelaÁrbitro: Hugo Miguel (Lisboa)Assistentes: Ricardo Santos e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro RibeiroFC Porto-V. GuimarãesÁrbitro: Luís Godinho (Évora)Assistentes: Paulo Soares e Valter Rufo4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioEstoril-Santa ClaraÁrbitro: Fábio Melo (Porto)Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraSp. Braga-VizelaÁrbitro: Vítor Ferreira (Braga)Assistentes: Nélson Cunha e Luís Costa4.º árbitro: Fábio B. SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno Jesus