Manuel Mota no Leça-Sporting e João Pinheiro apita o Vizela-FC Porto na Taça

Confira todas as equipas de arbitragem designados:





Leça-Sporting Árbitro: Manuel Mota Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras 4.º árbitro: David Silva VAR: Hugo Miguel AVAR: Ricardo Santos Rio Ave-Tondela Árbitro: Artur Soares Dias Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares 4.º árbitro: Cláudio Pereira VAR: António Nobre AVAR: Nélson Pereira Vizela-FC Porto Árbitro: João Pinheiro Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia 4.º árbitro: Fábio Melo VAR: Fábio Veríssimo AVAR: Pedro Martins

A FPF divulgou as equipas de arbitragem para os jogos desta terça e quarta-feira, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Manuel Mota (AF Braga) vai dirigir o Leça-Sporting, com Hugo Miguel na função de vídeo-árbitro. Já João Pinheiro (AF Braga) vai apitar o Vizela-FC Porto, tendo o auxílio do VAR Fábio Veríssimo.Artur Soares Dias estará no Rio Ave-Tondela, com António Nobre no VAR. Resta apenas ser divulgada a equipa de arbitragem do Portimonense-Mafra, que se realiza na quinta-feira à noite.