Nomeações para a Taça: Gustavo Correia vai apitar o dérbi entre Belenenses e Sporting

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as nomeações dos árbitros para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que arranca já esta sexta-feira com três desafios. Gustavo Correia, António Nobre e André Narciso foram nomeados para os jogos dos três grandes.





Gustavo Correia, filiado na AF Porto, vai arbitrar o dérbi lisboeta entre o histórico Belenenses e o Sporting, auxiliado por Inácio Pereira e Luís Costa. André Narciso, da AF Setúbal, vai apitar o Sintrense-FC Porto, tendo Paulo Brás e Marco Vieira como assistentes. Já António Nobre, juiz internacional da AF Leiria, vai dirigir o Trofense-Benfica, com auxílio de Pedro Ribeiro e Nélson Pereira. Recorde-se que não há vídeo-árbitro nesta fase da prova rainha.Eis as nomeações completas dos jogos a envolver as 18 equipas da Liga Bwin:Oliveira do Hospital-V. GuimarãesÁrbitro: Vitor FerreiraAssistentes: Nuno Manso e Nélson Cunha4.º árbitro: Sérgio GuelhoFelgueiras-EstorilÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro Martins4.º árbitro: Henrique BritesRio Ave-BoavistaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: Marco CruzBelenenses-SportingÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: José BessaVarzim-MarítimoÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licinio e Paulo Soares4.º árbitro: André NetoOriental Dragon-MoreirenseÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Miguel LiborioCondeixa-Gil VicenteÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Miguel RibeiroSintrense-FC PortoÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Bruno RebochoÁguias Moradal-Paços de FerreiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Sérgio JesusUD Oliveirense-PortimonenseÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: João MendesV. Setúbal-VizelaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Hugo Ribeiro4.º árbitro: José RodriguesAcadémica-FamalicãoÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Marques4.º árbitro: Humberto TeixeiraBerço-Belenenses SADÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Nuno Pereira e Tiago Leandro4.º árbitro: Diogo MartinhoCamacha-TondelaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Tiago Mota4.º árbitro: Tiago DiasLeça-AroucaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Tiago NevesUnião de Leiria-Santa ClaraÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Ricardo MartinsMoitense-Sp. BragaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Ricardo Santos e José Luzia4.º árbitro: Vasco AlmeidaTrofense-BenficaÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: João Bento