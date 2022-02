Nova alteração de árbitro no dérbi do Minho: António Nobre apita V. Guimarães-Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem comunicou esta sexta-feira mais uma alteração na equipa de arbitragem nomeada para o dérbi do Minho entre V. Guimarães e Sp. Braga, marcado para sábado às 20h30, com António Nobre a render Manuel Mota, que falha o jogo devido à morte de um familiar direto.Esta é já a segunda mudança, uma vez que Manuel Mota já tinha sido escolhido para render Fábio Veríssimo, o árbitro originalmente nomeado para a partida que foi substituído por motivos de doença.Como assistentes, António Nobre terá Hugo Ribeiro e Nélson Pereira, enquanto o quarto árbitro e a equipa do VAR se mantêm inalteradas.