Nuno Almeida: «Jogadores tiveram um comportamento exemplar»

Nuno Almeida mostrou-se "extremamente contente" com o nível apresentado pela sua equipa de arbitragem na Supertaça e falou sobre como foi lidar com a pressão de um dérbi entre Benfica e Sporting. "Estes clássicos são jogos que trazem uma atmosfera mais brilhante. A chave do sucesso foi ter preparado o jogo da mesma maneira", disse o algarvio ao ‘11’.

Nuno Almeida aproveitou para explicar as mudanças nas leis que levaram a tomar três decisões – barreira no livre de Grimaldo, mão de Rafa e bola nas costas do árbitro – e destacou a preparação dos atletas. "





"Nenhum jogador me pediu esclarecimentos e fiquei com a nítida sensação que os clubes informaram os jogadores de tudo", referiu, antes de elogiar o fair play das equipas: "Os jogadores portaram-se bem, tiveram um comportamento exemplar, salvo uma ou outra exceção que são normais no jogo e que foram sancionadas. Os clubes tiveram um fair play espetacular e quando é assim o trabalho do árbitro fica facilitado."