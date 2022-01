Nuno Almeida nomeado para o Arouca-Benfica

O encontro entre Arouca e Benfica, de abertura da jornada 19 da Liga bwin, vai ser arbitrado por Nuno Almeida, anunciou esta quarta-feira o Conselho de Arbitragem da FPF. A partida, a disputar pelas 19 horas no Municipal de Arouca, contará com André Campos e Pedro Felisberto como assistentes e Miguel Nogueira como quarto árbitro. No VAR estará André Narciso e no AVAR irá ficar Paulo Brás.Além deste duelo, o CA da FPF deu ainda conta da nomeação de Manuel Oliveira para o outro encontro de sexta-feira, entre Paços de Ferreira e Boavista. Neste caso, o juiz contará com Carlos Campos e Tiago Leandro como auxiliares, Carlos Macedo como 4.º árbitro, ao passo que as funções de VAR e AVAR estarão a cargo de Bruno Esteves e Rui Cidade, respetivamente.