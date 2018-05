Continuar a ler

Duarte Gomes, também ele já retirado da arbitragem, teve uma opinião idêntica: "Concordo que o VAR veio para ficar. O grande inconveniente para a UEFA é que implementa-lo dará muito trabalho. Estamos no ano zero, não podemos omitir que existiram erros. É completamente diferente um árbitro estar fechado numa sala cheia de écrans e ter a serenidade para passar a informação ao árbitro. Mais cedo ou mais tarde, terá de haver uma especialização também em VAR."



Ainda em atividade, Artur Soares Dias tem desempenhado o papel de VAR em várias competições, como a Taça das Confederações e o Mundial de clubes, e abordou na Maia a sua experiência. " Habituei-me a ter o apito na boca e agora tenho de comentar a decisão de um colega estando ainda dependente de um protocolo restrito. Muitas vezes o VAR vê, mas o protocolo diz que o lance não é claro e que não se pode intervir. Eu posso achar que é falta, mas pode não ser suficiente para intervenção", esclareceu.



Algumas horas depois da final da Taça de Portugal, o árbitro Tiago Martins fechou o debate: "Tenho 23 jogos como VAR, talvez seja um dos árbitros do mundo com mais jogos. Corrigimos muitas situações e isso é bastante positivo para a verdade desportiva. Só com muita prática, treino e debate conseguiremos ser excelentes. Há margem de progressão e o próximo ano será ainda mais positivo." Duarte Gomes, também ele já retirado da arbitragem, teve uma opinião idêntica: "Concordo que o VAR veio para ficar. O grande inconveniente para a UEFA é que implementa-lo dará muito trabalho. Estamos no ano zero, não podemos omitir que existiram erros. É completamente diferente um árbitro estar fechado numa sala cheia de écrans e ter a serenidade para passar a informação ao árbitro. Mais cedo ou mais tarde, terá de haver uma especialização também em VAR."Ainda em atividade, Artur Soares Dias tem desempenhado o papel de VAR em várias competições, como a Taça das Confederações e o Mundial de clubes, e abordou na Maia a sua experiência. " Habituei-me a ter o apito na boca e agora tenho de comentar a decisão de um colega estando ainda dependente de um protocolo restrito. Muitas vezes o VAR vê, mas o protocolo diz que o lance não é claro e que não se pode intervir. Eu posso achar que é falta, mas pode não ser suficiente para intervenção", esclareceu.Algumas horas depois da final da Taça de Portugal, o árbitro Tiago Martins fechou o debate: "Tenho 23 jogos como VAR, talvez seja um dos árbitros do mundo com mais jogos. Corrigimos muitas situações e isso é bastante positivo para a verdade desportiva. Só com muita prática, treino e debate conseguiremos ser excelentes. Há margem de progressão e o próximo ano será ainda mais positivo."

O XIV Congresso Internacional de Futebol do ISMAI teve, esta manhã, o pontapé de saída e logo com um tema "caliente" como comentou o moderador da mesa redonda onde se debateu o VAR. Paulo Costa lançou o tema e passou logo a palavra ao colega João Ferreira, também ele vice presidente do Conselho de Arbitragem, mas neste caso para o futebol profissional."Havia muita expectativa e muita gente pensava que o VAR ia eliminar os erros. Isso nunca acontecerá. A questão chave do VAR é intervir se a decisão do árbitro foi claramente errada, se foi escandalosa. O processo veio para continuar, basta ver o exemplo da FIFA que o vai implementar no próximo Mundial. Estamos convencidos que esta ferramenta jamais sairá do futebol", referiu João Ferreira.

Autor: Ricardo Vasconcelos