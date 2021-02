'Pai' do VAR diz que não há penáltis no Farense-Benfica

David Elleray, consultor contratado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e 'pai' do VAR, tem elaborado relatórios com análise e esclarecimento dos jogos das competições profissionais em Portugal. Esta semana, o antigo árbitro FIFA e atual diretor técnico do International Board clarifica três lances nos encontros de Belenenses SAD-Nacional e Farense-Benfica que suscitaram dúvidas entre os adeptos.





Para Elleray, não havia motivo para marcar penáltis sobre Rafa e Licá no encontro entre águias e algarvios - o árbitro Hugo Miguel não assinalou infração em nenhuma dessas jogadas. Sobre o lance do extremo encarnado, o antigo árbitro inglês diz que "as imagens mostram que qualquer contacto existente entre os dois jogadores é acidental". "Corretamente não houve intervenção do VAR uma vez que o árbitro não cometeu qualquer 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti", acrescentou.Quanto à jogada na área das águias, entre Licá e Nuno Tavares, Elleray refere que "as imagens mostram que não há qualquer intenção por parte do defesa, uma vez que o contacto com o atacante é acidental quando vem a descer após ter saltado na disputa da bola."

Belenenses SAD-Nacional (lance do minuto 66)

- A bola é aliviada em direção ao limite da área de penálti onde vários jogadores a disputam e um defensor controla a bola com a cabeça pontapeando-a depois com o pé direito;

- Um atacante aproxima-se por trás do defensor para disputar a bola, havendo contacto com a perna do defensor e acabando por cair no terreno de jogo;

- O árbitro, que tem a linha de visão obstruída por diversos jogadores, permite que o jogo prossiga;

- Após intervenção do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e assinala pontapé de penálti;

- As imagens mostram que o contacto é acidental e causado pelo atacante que se aproxima por trás (sem o defensor o poder ver) atravessando-se à frente da perna do defensor quando ele já efetuava o movimento de jogar a bola;

- Além disso, antes desta situação, a bola é cabeceada em direção à baliza e, neste momento, o atacante está em posição de fora de jogo pelo que quando disputa a bola com o defensor deve ser punido por fora de jogo;

- Dois erros são cometidos pelo VAR:

- Intervenção incorreta uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penálti não era um 'claro e óbvio erro';

- Falhou na identificação da poisção de fora de jogo e respetiva infração pelo atacante (antes da situação de eventual penálti);

- O árbitro incorretamente tomou a decisão final de assinalar pontapé de penálti - a decisão final correta deveria ter sido pontapé livre indireto por infração de fora de jogo.

Farense-Benfica (lance do minuto 36)

- Um atacante entra na área de penálti onde disputa a bola com um defensor, acabando por cair no terreno de jogo; o árbitro permite que o jogo prossiga;

- As imagens mostram que qualquer contacto existente entre os dois jogadores é acidental;

- Corretamente não houve intervenção do VAR uma vez que o árbitro não cometeu qualquer 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti;

Farense-Benfica (lance do minuto 50)

- Um atacante e um defensor saltam para jogar a bola dentro da área de penálti e ambos caem no terreno de jogo ficando o atacante agarrado à sua cabeça;

- O árbitro permite que o jogo prossiga;

- As imagens mostram que não há qualquer intenção por parte do defesa, uma vez que o contacto com o atacante é acidental quando vem a descer após ter saltado na disputa da bola;

- Corretamente não houve intervenção do VAR uma vez que o árbitro não cometeu um 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti.