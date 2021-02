Plano de Recuperação e Resiliência: APAF alerta para impactos na base do setor

A Associação Portuguesa de Árbitros Futebol (APAF) manifestou esta terça-feira a sua incompreensão pela exclusão do desporto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), referindo que a arbitragem está a "sofrer muito" na sua base.





"Vários são os motivos que devem levar todo o movimento desportivo a exigir a inclusão no referido apoio, seja pela promoção da atividade física, como garante do bem-estar físico e psicológico, seja pelo papel do desporto na educação, como na luta contra a desigualdade social, mas, essencialmente, por tudo aquilo que o desporto no geral e o futebol em particular perdeu com a atual situação pandémica", refere a APAF em comunicado.Segundo a associação, as consequências da pandemia de covid-19 são "incalculáveis" e será uma "grande irresponsabilidade" não tentar minimizar os danos causados."A arbitragem está a sofrer imenso na sua base, é também aqui necessário um trabalho e apoio adicional, de forma a revitalizar e não perder um trabalho de décadas", salienta.A APAF quer que o Governo "reflita" sobre a sua decisão e olhe para o "futebol e para o desporto em geral com a grandeza" que o mesmo representa para a sociedade.O PRR de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.O documento tem sido criticado pelas estruturas desportivas nacionais, nomeadamente Comité Olímpico de Portugal (COP), Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), por excluir recomendações de Bruxelas e objetivos da Estratégia Portugal 2030, nos domínios da atividade física e desportiva das populações.Depois de um rascunho apresentado à Comissão Europeia em outubro passado e de um processo de conversações com Bruxelas, o Governo português colocou na terça-feira a versão preliminar e resumida do PRR em consulta pública, no qual estipula "19 componentes, que integram por sua vez 36 reformas e 77 investimentos".O executivo justifica que, "com base no diagnóstico de necessidades e dos desafios", foram definidas três "dimensões estruturantes" de aposta - a da resiliência, da transição climática e da transição digital -, às quais serão alocados 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido das verbas europeias pós-crise.Previsto está que a maior fatia (61%) das verbas do PRR se destine à área da resiliência, num total de 8,5 mil milhões de euros em subvenções e de 2,4 mil milhões de euros em empréstimos.

Comunicado da APAF:

"A Associação Portuguesa de Árbitros Futebol vem demonstrar total concordância e solidariedade com as Associações Distritais e Regionais de Futebol, com a Federação Portuguesa Futebol e com todo o movimento desportivo que tem demonstrado o total descontentamento e incompreensão pela exclusão do desporto, por parte das previsões do Governo, no plano de Recuperação e Resiliência.

Vários são os motivos que devem levar todo o movimento desportivo a exigir a inclusão no referido apoio, seja pela promoção da atividade física, como garante do bem estar físico e psicológico, seja pelo papel do desporto na educação, como na luta contra a desigualdade social, mas, essencialmente, por tudo aquilo que o desporto no geral e o futebol em particular perdeu com a atual situação pandémica.

As consequências deste infortúnio são incalculáveis e será uma grande irresponsabilidade não tentar minimizar os danos causados. A arbitragem está a sofrer imenso na sua base, é também aqui necessário um trabalho e apoio adicional, de forma a revitalizar e não perder um trabalho de décadas.

O estudo europeu da UEFA Grow SROI é inequívoco em relação ao impacto que o futebol têm a nível social e financeiro. Por tudo isso, pedimos que o governo reflita e olhe para o futebol ou o desporto em geral com a grandeza que o mesmo representa para a nossa sociedade.

Estaremos sempre juntos na defesa do desporto, somos todos importantes!