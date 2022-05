Presente e futuro da arbitragem foram discutidos em Bragança

A 18.ª edição do Fórum de Arbitragem teve lugar durante dois dias no Auditório Paulo Quintela, em Bragança, com organização do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do CA da Associação de Futebol (AF) Bragança, em parceria com as câmaras municipais de Bragança e de Macedo de Cavaleiros. Neste iniciativa foram discutidos temas essenciais relativos ao presente e ao futuro do sector.O recrutamento e a retenção de árbitros dominou o debate, visto tratar-se de uma preocupação para a qual é preciso encontrar soluções. E de lá surgiram várias ideias, nomeadamente a de angariar novos árbitros para o futebol e o futsal e, depois, para a sua retenção nos quadros distritais.No âmbito do Plano Estratégico da FPF "Futebol 2030", a ideia quanto à arbitragem passa ainda pela qualificação de recursos, com a melhoria das condições de trabalho, melhores qualificações dos formadores e preparação dos próprios árbitros, e por tornar a FPF no maior formador de referência dos árbitros em comparação com as federações das modalidades.Na intervenção do presidente do CA, Fontelas Gomes, foram apresentadas soluções para alguns dos problemas da arbitragem distrital. Além do líder do CA, a iniciativa contou ainda com a presença e intervenções do presidente da APAF, Luciano Gonçalves, do vice-presidente da ANTF, Bernardino Pedroto, do presidente da Associação de Futebol de Bragança, António Ramos, e ainda do diretor da FPF José Alberto Ferreira.A organização da próxima edição do Fórum de Arbitragem, que ocorrerá em outubro, foi atribuída à AF Algarve.