Promover mais tempo útil de jogo é prioridade para os árbitros em 2021/22

Os árbitros preparam-se para a nova temporada e têm um foco bastante claro, como lhes foi transmitido na 1ª Ação de Reciclagem e Avaliação, que decorreu até ontem no Luso.





Aumentar o tempo útil de jogo é uma das prioridades, sendo que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pediu aos árbitros para estarem mais atentos ao tempo que se perde na marcação de livres, pontapés de baliza e cantos, na execução de lançamentos laterais, bem como na compensação adequada do tempo gasto em substituições. Além disso, é pedido um controlo de jogo mais efetivo e mais consistência técnica, tanto a assinalar penáltis como a mostrar vermelhos.

No que diz respeito à disciplina, falou-se do momento em que é dado o primeiro cartão amarelo, bem como do instinto para exibir o vermelho. Por outro lado, o VAR foi tema de conversa, com um pedido aos árbitros assistentes para arriscarem mais nas suas decisões.

Houve tempo ainda para psicologia do desporto e sessões teóricas, com esclarecimentos sobre as Leis de Jogo para 2021/22, enquanto David Elleray, consultor do CA da FPF, esteve no estágio para liderar uma palestra sobre ‘Senso comum e o espírito da lei’. Também foi feito um balanço da última época em relação ao VAR, com o último dia dedicado à gestão disciplinare a gestão técnica na área de penálti. Tudo isto além das distinções aos primeiros classificados de 2020/21.