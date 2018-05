O VAR estreou-se no futebol português na temporada que agora terminou e foi uma das palavras mais ditas e repetidas pelos adeptos nas habituais conversas de café. Ontem, o assunto foi discutido com mais tranquilidade e com os árbitros a terem, finalmente, a palavra. Duas ideias ficaram do debate realizado no XIV Congresso Internacional de Futebol realizado pelo ISMAI: o erro vai sempre existir, mas pode diminuir, principalmente se o protocolo do VAR for alterado.

Duarte Gomes lançou a discussão. "O protocolo imposto pelo International Board é uma espécie de algema. A grande frustração do VAR é o lance fora do protocolo e que muda o resultado de um jogo. Pode ser uma simulação à entrada da área que dá golo na sequência do livre. Ou então um avançado toca por último na bola, o árbitro assinala canto e dá golo. Nestas duas situações, o VAR nada pode fazer. Isso choca", contou o antigo árbitro, sabendo que muitos adeptos desconhecem estas regras, mas que criticam o VAR.

Soares Dias tem sido chamado para grandes provas. Sem apito, fica em frente ao ecrã a auxiliar o colega que está no relvado: "Muitas vezes o VAR vê, mas o protocolo diz que não se pode intervir. A linha de intervenção é que permite opiniões contrárias. Eu posso achar que é falta, mas o VAR não permite a intervenção." Um dia depois de apitar a final do Jamor, Tiago Martins também deu a sua opinião olhando para o futuro: "Corrigimos muitas situações e isso é bastante positivo para a verdade desportiva. Só com muita prática, treino e debate sobre o VAR conseguiremos ser excelentes. Há margem de progressão e o próximo ano será ainda mais positivo."



A selva da comunicação



No ISMAI não se discutiu apenas arbitragem. Falou-se de futebol, de conhecimento e até de comunicação. José Peseiro surpreendeu os presentes. "Um treinador tem de começar a ser egoísta nesta selva e devia arranjar pessoas boas para o defender", disse, com a ideia de que há clubes que têm comunicação contra o próprio treinador. José Couceiro preferiu salientar a importância de a comunicação interna e externa ter os mesmos princípios estratégicos e até revelou que pediu a intervenção de um ‘coach’ para ajudar a salvar o V. Setúbal. António Magalhães, diretor de Record, falou das dificuldades de quem está do outro lado: "Por vezes, deparamo-nos com a comunicação do clube, com a do treinador, com a de 23 jogadores, com a dos empresários e ainda com a contrainformação. Agora, temos menos tempo para trabalhar a informação. Compreendo as dificuldades dos treinadores, mas nós também as temos."





Autor: Ricardo Vasconcelos