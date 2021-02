Revelado árbitro nomeado para o clássico entre FC Porto e Sporting

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta quinta-feira os árbitros nomeados para os jogos de sexta-feira e sábado da Liga NOS, com especial destaque para o duelo entre FC Porto e Sporting, que terá João Pinheiro ao apito, com Tiago Costa e Nuno Eiras como assistentes e Artur Soares Dias no VAR.





Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Jesus e Pedro Martins4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Bruno EstevesAVAR: José LuziaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Valter Rufo e Nuno Pereira4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Rui CostaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: David SilvaVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Cunha4.º árbitro: Luís CostaÁrbitro: João Malheiro PintoAssistentes: Ricardo Luz e João Letras4.º árbitro: Nélson PereiraÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota4.º árbitro: Bruno TrindadeÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: José Luzia