Rui Costa na visita do Sporting ao Jamor

Em pleno dia de Natal, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para os quatro jogos da Liga NOS que se vão disputar amanhã. Nesta primeira parte do menu da 11ª jornada, nota de destaque para o Belenenses SAD-Sporting, que será ajuizado por Rui Costa. O portuense, de 44 anos, prepara-se para apitar o seu quarto encontro a envolver os grandes, depois de ter estado no FC Porto-Marítimo (2-3), Benfica-Belenenses SAD (2-0) e Benfica-P. Ferreira (2-1).

Ainda nessa nomeação, nota para o facto de o vídeo-árbitro ser André Narciso. Trata-se do juiz que era o árbitro principal no Sporting-Farense, que ficou marcado pelo penálti assinalado perto do final da partida, a punir uma falta de Defendi sobre Feddal. Narciso terá Paulo Brás como AVAR, enquanto Nuno Manso e João Bessa Silva são os assistentes de Rui Costa e João Malheiro Pinto, o quarto árbitro no encontro que se vai disputar no Estádio Nacional.

Nos restantes jogos de amanhã, Artur Soares Dias (árbitro) e Vasco Santos (vídeo-árbitro) vão estar no Famalicão-Gil Vicente, João Bento e Luís Ferreira no Nacional-Tondela e ainda Luís Godinho e João Pinheiro no Farense-P. Ferreira. Nos próximos dias serão conhecidas as outras nomeações, com destaque para Benfica-Portimonense e V. Guimarães-FC Porto.