Rússia 'aprende' na Cidade do Futebol

A Federação de Futebol da Rússia esteve na Cidade de Futebol para aprender com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa está o funcionamento do vídeo-árbitro, sendo que três elementos da federação de leste, liderados por Leonid Kaloshin, o responsável projeto de vídeo-árbitro do país, aproveitaram para tirar dúvidas com José Fontelas Gomes.





O trio russo assistiu a excertos do treino dos árbitros no relvado, mas o principal objetivo prendia-se com o método de operação na sala de VAR da Cidade do Futebol, uma vez que a federação russa vai agora construir uma sala de vídeo-arbitragem nova para os jogos do principal escalão.Fontelas Gomes esclareceu todas as dúvidas nesta viagem dos representantes russos, que vão conhecer o funcionamento do VAR noutros países.