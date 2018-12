Sandra Bastos vai ser a primeira árbitra portuguesa num Mundial

Sandra Bastos tornou-se esta segunda-feira a primeira árbitra portuguesa nomeada para um Mundial de futebol feminino, ao integrar a lista definida para a fase final de 2019, a disputar em França, entre 7 de junho e 7 de julho.O comité de arbitragem da FIFA anunciou esta segunda-feira as 27 árbitras escolhidas e as 48 assistentes, provenientes de 42 países, nove dos quais da Europa.Sandra Bastos, de 40 anos, é árbitra desde 2001 e internacional desde 2004, pertence aos quadros da Associação de Futebol de Aveiro, tendo estado em duas edições do Mundial de sub-17 e do Europeu de sub-19.A fase final do Mundial 2019 vai ser disputada nas cidades franceses de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes, com início em 7 de junho e a final agendada para 07 de julho, em Lyon.