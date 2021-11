Sílvia Domingos arbitra encontro da Liga francesa

A setubalense Sílvia Domingos, coadjuvada por Andreia Sousa e Cátia Tavares, vai dirigir o encontro entre Lyon e Paris Saint-Germain, relativo à 8ª jornada do principal escalão do futebol feminino francês.A partida, agendada para as 21 horas de domingo (menos uma hora em Lisboa) terá transmissão televisiva (em direto) no Canal+ e terá como palco o Groupama Stadium, em Lyon.A presença das três árbitras FIFA portuguesa surge ao abrigo do protocolo assinado entre as federações portuguesa e francesa e que permitiu já, em 2021/22, a participação de árbitros nacionais em jogos das principais competições gaulesas de futebol. Designadamente o Bordéus-Lens, da Ligue 1, disputado a 11 de setembro.