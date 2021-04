Soares Dias cumpre "sonho de criança" nos Jogos Olímpicos: «Pés continuam bem assentes no chão»

Artur Soares Dias diz ter atingido um "sonho de criança" ao ser nomeado para os Jogos Olímpicos. O árbitro português, que também vai estar no Euro'2020, publicou uma longa mensagem nas redes sociais sublinhando continuar com os "pés bem assentes no chão" mas aponta: "Esta não é uma vitória minha, é uma grande vitória de todos os árbitros que semana após semana entram nos campos, mesmo contra todas as tormentas que lhes aparecem e tentam com esforço desempenhar o seu difícil papel sem que nenhum adepto na bancada os apoie!"





"Quando em 1997 terminei o Ensino Secundário e me candidatei ao curso de Ed. física e Desporto, sonhava um dia poder participar no maior evento Desportivo do Mundo, somente ao alcance de poucos, como o próprio lema olímpico refere "Citius, Altius, Fortius", uma expressão latina que significa "mais rápido, mais alto, mais forte".Quem diria que após 25 anos de carreira como árbitro, o sonho de criança seria atingido!Quem diria que este marco histórico e único para mim, se tornaria ainda mais valioso quando se trata de pela primeira vez, ter um árbitro de futebol Português presente neste grande evento.A responsabilidade aumenta, mas os pés continuam bem assentes no chão, pois sempre que saio de Portugal, envergo o velho sentimento dos nossos descobridores de ir mais além levando bem alto o nome de Portugal com enorme sentimento de orgulho!De salientar que esta não é uma vitória minha, é uma grande vitória de todos os árbitros que semana após semana entram nos Campos, mesmo contra todas as tormentas que lhes aparecem e tentam com esforço desempenhar o seu difícil papel sem que nenhum adepto na bancada os apoie!Todavia esses adeptos existem, são poucos, são familiares, são os amigos, são poucos mas são fortes e sempre presentes nos momentos certos, sendo certo que um deles continua presente bem lá em cima a reluzir e a proteger me de tudo o que cá por baixo de mais difícil me vai aparecendo...E para mim, dando seguimento aos ideais de Coubertin, como sempre fiz ao longo da minha carreira e da minha vida: "A coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar, assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem."Bem haja a todos que enaltecem o Desporto e Portugal"