Soares Dias nomeado para o fim-de-semana

Artur Soares Dias está nomeado para um jogo deste fim-de-semana, isto depois de ter sido alvo de muitas críticas por parte do Sporting, na sequência da prestação como vídeo-árbitro no empate (2-2) dos leões em Famalicão. O internacional volta à ação menos de duas semanas depois desse encontro para dirigir o Varzim-Feirense, da Liga Sabseg. Assim, só não teve nomeações na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e nos 'quartos' da Allianz Cup.





De resto, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol também anunciou as equipas de arbitragem para os jogos da Liga NOS que decorrem na sexta-feira e no sábado. Nota de destaque para André Narciso, que irá ajuizar o Sporting-Farense, com Bruno Esteves como vídeo-árbitro.Árbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Vítor FerreiraAVAR: Valdemar MaiaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: José Luzia