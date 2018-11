Tábua recebe centro de treinos para árbitros em 2019

Um centro de treinos dedicado à arbitragem vai funcionar em Tábua ao abrigo de um protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara local e a Associação de Futebol de Coimbra (AFC), foi esta quinta-feira anunciado.O estádio de futebol daquela vila, no distrito de Coimbra, vai acolher o novo centro de treinos para os árbitros filiados no Conselho de Arbitragem da AFC, o qual começa a ser utilizado no início de 2019.O Estádio Municipal de Tábua "em breve será dotado de melhoria nas infraestruturas disponíveis, com a instalação de uma pista de tartan", refere a Associação de Futebol em comunicado.O acordo de parceria entre as duas entidades foi assinado, na segunda-feira, pelo presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Loureiro, e pelo vice-presidente executivo da AFC, Luís Teixeira."Devido à localização estratégica", no limite do distrito de Coimbra com os da Guarda e Viseu, o centro de treinos "tem todas as condições para entrar, a curto prazo, no plano de preparação dos árbitros filiados nos conselhos de arbitragem" das associações de futebol dos distritos da Guarda e de Viseu, segundo a nota.Com a assinatura do protocolo, a direção da Associação de Futebol de Coimbra "prossegue a política de descentralização que visa diminuir as assimetrias, proporcionando o reforço das condições de trabalho a todos os agentes envolvidos na modalidade".