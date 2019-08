Tiago Martins assume erro em Tondela

Está encontrado o primeiro grande erro de arbitragem da Liga NOS 2019/20. O segundo golo do Portimonense na vitória (2-1) em Tondela foi marcado em posição irregular de Iury Castilho, facto que escapou ao árbitro Hugo Miguel, ao seu assistente e também ao VAR na Cidade do Futebol, no caso o internacional Tiago Martins.O lance passou despercebido a quase todos e nem os jogadores do Tondela reclamaram qualquer ilegalidade. Rui Santos, colunista de Record, divulgou no seu programa na SICN que pediu um esclarecimento. "Recebi por parte do Conselho de Arbitragem (CA) e em nome da equipa de VAR, que foi o Tiago Martins e o Pedro Mota, explicações."No email enviado a Rui Santos, o CA esclareceu o sucedido: "No momento do lance, o foco da equipa que estava no centro de videoarbitragem foi detetar se o jogador que marca o golo domina a bola com a mão. Para isso usámos as diferentes câmaras disponíveis. Essa análise demorou algum tempo e em simultâneo confirmámos o tempo de desconto e distraímo-nos da verificação da posição de fora-de-jogo. Demos ao árbitro indicação de golo legal com base na avaliação do domínio de bola, mas antes de termos feito a verificação de fora-de-jogo. A comunicação com o árbitro que estava no terreno foi feita cedo demais, o que foi um erro. Continuámos a verificar o lance e verificámos que, de facto, o jogador está em posição irregular no momento do cruzamento. Infelizmente o jogo já tinha recomeçado. Um erro que lamentamos."Entre o momento em que a bola entrou na baliza e o recomeço do jogo passaram 1 minuto e 4 segundos, um pouco abaixo do normal em cada golo.Record contactou o CA, que confirmou a explicação dada a Rui Santos, e também o Tondela, mas o clube beirão não quis fazer qualquer comentário em relação ao lance em causa.