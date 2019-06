Tiago Martins e João Pinheiro sobem de categoria na UEFA

Tiago Martins e João Pinheiro deram saltos de categoria na UEFA. Martins, da Associação de Futebol de Lisboa, foi promovido ao Grupo 1, enquanto Pinheiro, da AF Braga, subiu ao Grupo 2. São passos que servem para chegar um pouco mais perto de Artur Soares Dias, árbitro que continua a representar Portugal na Elite da UEFA.





Desta maneira, Tiago Martins passa a ser o único luso no Grupo 1, uma vez que Jorge Sousa desceu para o Grupo 2. Por outro lado, esse segundo grupo integra, então, Pinheiro, Sousa e Fábio Veríssimo, que manteve o seu lugar nesta categoria.Já o Grupo 3 conta com Hugo Miguel, que desceu da segunda categoria, Luís Godinho, António Nobre e João Capela, sendo que este último se despediu dos relvados no domingo, depois de apitar a final da Taça da AF Lisboa entre o Pero Pinheiro e o Coutada.