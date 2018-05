Continuar a ler

Diga-se ainda que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolhe, assim, os dois internacionais portugueses que vão estar presentes no Mundial da Rússia. Tanto Martins como Soares foram nomeados para desempenhar as funções de vídeo-árbitro pela FIFA.



Tiago Martins terá como assistentes André Campos e Pedro Mota, enquanto Bruno Paixão será o quarto árbitro. O AVAR é Rui Licínio.



António Godinho será árbitro assistente de reserva. Diga-se ainda que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolhe, assim, os dois internacionais portugueses que vão estar presentes no Mundial da Rússia. Tanto Martins como Soares foram nomeados para desempenhar as funções de vídeo-árbitro pela FIFA.Tiago Martins terá como assistentes André Campos e Pedro Mota, enquanto Bruno Paixão será o quarto árbitro. O AVAR é Rui Licínio.António Godinho será árbitro assistente de reserva.

Tiago Martins é o árbitro escolhido para apitar a final da Taça de Portugal. A nomeação do juiz lisboeta, de 37 anos, foi conhecida esta manhã, tal como a de Artur Soares Dias, que vai desempenhar as funções de vídeo-árbitro no duelo que vai colocar Sporting e Aves frente a frente a partir das 17h15.Trata-se da estreia absoluta de Tiago Martins em finais do Jamor, numa época em que até já dirigiu um encontro entre estas duas equipas. Isso aconteceu na 2.ª jornada, quando os leões triunfaram em casa do emblema avense por 2-0. No que diz respeito aos finalistas, o lisboeta apitou P. Ferreira-Sporting (1-2), Sporting-Moreirense (1-0), Belenenses-Aves (2-5) e Aves-V. Setúbal (1-4).