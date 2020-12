Tiago Martins reencontra Sporting na Allianz Cup

Já é conhecida a equipa de arbitragem para o primeiro jogo dos quartos-de-final da Allianz Cup. Tiago Martins foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o duelo entre Sporting e Mafra, que está agendado para terça-feira, a partir das 20h15, em Alvalade.

Trata-se do 'reencontro' do internacional da AF Lisboa com os leões, depois de ter sido o vídeo-árbitro no clássico com o FC Porto (2-2), do qual a formação verde e branca se queixou. No centro da polémica esteve um lance capital: Luís Godinho apitou penálti de Zaidu sobre Pote e expulsou o lateral dos dragões, mas Martins alertou o juiz de Évora, que foi ver as imagens e anulou tudo. Além disso, acabou por expulsar Rúben Amorim por protestos. Agora, Tiago Martins será mesmo o árbitro principal no encontro da Allianz Cup.

Refira-se que Pedro Mota e Hugo Ribeiro serão os assistentes e Miguel Nogueira o quarto árbitro, enquanto a equipa VAR é composta por Hugo Miguel e Bruno Jesus. Fica a faltar conhecer as escolhas para FC Porto-P. Ferreira, Benfica-V. Guimarães e Sp. Braga-Estoril.