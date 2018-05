Grande confusão na área do Chaves. João Teixeira entra na área e é desarmado por Paulinho que acaba por tocar com a mão na bola, o que leva Manuel Mota a apitar grande penalidade. No entanto, o árbitro consulta o video-árbitro, analisa o lance no monitor que tem à sua disposição no relvado e acaba por assinalar falta ofensiva ao Vitória, provavelmente de Gonçalo Paciência sobre Domingos Duarte ainda no início da jogada.