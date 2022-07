Três árbitros portugueses esta semana nas provas da UEFA

A UEFA nomeou três equipas de arbitragem portuguesas para jogos da 2.ª pré-eliminatória das competições de clubes, que se realizam nesta semana e na próxima. Todos estarão em ação esta semana, em jogos da primeira mão.João Pinheiro estará, hoje, na Liga dos Campeões a dirigir o duelo dos búlgaros do Ludogorets contra os irlandeses do Shamrock Rovers, tendo como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia e ainda Miguel Nogueira como 4.º árbitro. Pinheiro foi o melhor classificado da 1.ª categoria de árbitros em Portugal, na época 2021/22, e Luciano Maia foi o líder no ranking dos assistentes.António Nobre viaja até às Ilhas Faroé para apitar o jogo da Conference League entre o B36 Tórshavn e o Tre Fiori, de San Marino, com os auxiliares Pedro Martins e Pedro Mota e o 4.º árbitro André Narciso. António Nobre, recorde-se, foi o árbitro da final do Euro sub-19, no início deste mês.Gustavo Correia vai estrear-se nas principais competições de clubes da UEFA, dirigindo o jogo entre os bielorrussos do BATE Borisov e os turcos do Konyaspor, também na Conference League. Correia terá Pedro Ribeiro e Paulo Brás como assistentes e João Gonçalves como 4.º árbitro.As equipas da Bielorrússia não foram banidas das provas da UEFA (ao contrário das russas), mas têm de cumprir os seus jogos fora do país, com as duas mãos das pré-eliminatórias das competições da UEFA a serem disputadas no terreno do adversário, neste caso, na cidade turca de Konya.