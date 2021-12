Troca de árbitro no FC Porto-Sp. Braga: contacto de risco com caso de Covid-19 afasta Rui Costa

A FPF anunciou a alteração da equipa de arbitragem do FC Porto-Sp. Braga, agendado para este domingo à noite, no Dragão. Por força de um contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19, o árbitro Rui Costa foi afastado da partida, que passará a ser arbitrada por António Nobre, juiz internacional da AF Leiria, inicialmente apontado como VAR, com a função de vídeo-árbitro a ficar entregue a Vasco Santos.Na nomeação inicial, Rui Costa teria como assistentes João Bessa Silva e André Dias. O primeiro passa a ser AVAR deste mesmo encontro e o segundo passa a ser quarto árbitro no Rio Ave-Mafra, da 2.ª Liga. João Gonçalves continua nomeado para a função de quarto árbitro. Eis, então, a nova equipa de arbitragem completa para o duelo entre dragões e minhotos.Árbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Vasco SantosAVAR: João Bessa Silva