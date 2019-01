UEFA prepara árbitros na Cidade do Futebol

A 27.ª edição do curso avançado para árbitros de topo da UEFA está a acontecer na Cidade do Futebol. A casa das seleções portuguesas foi a escolhida para receber as provas físicas, treinos específicos e trabalho de vídeo-árbitro, tendo em vista a introdução da tecnologia na Liga dos Campeões.

Artur Soares Dias e Sandra Bastos estão entre os representantes da Elite a trabalhar na Cidade do Futebol, enquanto António Nobre cumpre um curso introdutório, uma vez que recebeu as insígnias internacionais esta temporada. Já Tiago Martins encontra-se no grupo de árbitros regularmente chamados pela UEFA para VAR, por exemplo.

Roberto Rosetti, líder da arbitragem da UEFA, explicou o porquê de Portugal ter sido escolhido para a realização dos trabalhos. “Escolhemos a Cidade do Futebol porque tem a localização ideal, porque a FPF nos apoia e ajuda em diversas situações. Estamos muito felizes por trabalhar aqui, com condições perfeitas, num local perfeito, temos tudo. Por isso, quero agradecer ao presidente da FPF e a todas as pessoas envolvidas nesta atividade”, afirmou ao site da FPF, além de salientar os benefícios do VAR.