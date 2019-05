UEFA volta a realizar curso de arbitragem em Portugal

A UEFA vai voltar a realizar em Portugal, no mês de maio, um curso de arbitragem, desta vez para árbitros de segunda categoria, que vai contar com os portugueses Tiago Martins e Fábio Veríssimo.De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a UEFA escolheu novamente a zona de Lisboa para realizar tal evento, como já tinha acontecido em janeiro, na altura para árbitros de topo e recém-promovidos.Desta vez, 44 árbitros internacionais, divididos em dois grupos, vão estar em solo luso, com o trabalho prático e a vertente física a ser realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, 'casa' da FPF.Tiago Martins fará parte do primeiro grupo e Fábio Veríssimo estará no segundo.O curso vai decorrer de 5 a 11 de maio.