VAR na Champions vai ser preparado na Cidade do Futebol

Os melhores árbitros e árbitras das UEFA vão estar na Cidade do Futebol entre 28 e 30 de janeiro do próximo ano. Isto porque a casa das seleções vai acolher a 27.ª edição do Curso Avançado para Árbitros de Topo, com colaboração da Federação Portuguesa de Futebol. Um dos pontos principais do evento é preparar os principais árbitros europeus para a introdução do VAR nas competições da UEFA, ainda esta época na Champions. Os árbitros vão ser avaliados e fazer testes escritos e físicos, bem como ter formação no campo e na função de vídeo-árbitro.Entre os 76 árbitros em causa, com destaque para Sandra Bastos, Artur Soares Dias e Tiago Martins, estão os representantes da elite masculinos e femininos da UEFA, tal como os do Grupo 1 masculino, vídeo-árbitros e potenciais candidatos a desempenhar essa função."É um enorme orgulho trazer para Portugal um evento desta importância da arbitragem europeia e mundial. Esta escolha da UEFA mostra a confiança no trabalho que temos vindo a realizar em Portugal ao nível do vídeo-árbitro, bem como as condições que estão criadas na Cidade do Futebol para o desenvolvimento desta ferramenta, que já é imprescindível no futebol internacional", destacou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF e membro do Comité de Arbitragem da UEFA.Nota ainda para o facto de, paralelamente, acontecer o Curso Introdutório para Árbitros Internacionais, destinado aos que chegam a internacionais no primeiro semestre de 2019.