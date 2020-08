Veríssimo e Godinho sobem nos quadros da FIFA

Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, e Luís Godinho, da AF Évora, subiram mais um degrau nos quadros da arbitragem da FIFA, ao serem promovidos, respetivamente, aos Grupos 1 e 2. Os dois árbitros juntam-se aos outros seis portugueses com insígnias FIFA: Artur Soares Dias (Grupo de Elite), Tiago Martins (Grupo 1), João Pinheiro (Grupo 2), Hugo Miguel, António Nobre e Vítor Ferreira (todos no Grupo 3).





No futebol feminino, destaque para Catarina Campos, que ascendeu ao Grupo 2. Sandra Bastos (Grupo de Elite), Sílvia Domingos (Grupo 1) e Teresa Oliveira (Grupo 3) são as outras árbitras portuguesas representantes.Entretanto, no futsal, Miguel Castilho foi promovido à Elite, enquanto Cristiano Santos subiu ao Grupo 1. Eduardo Coelho manteve-se na Elite, enquanto Rúben Santos e Filipe Duarte continuam no Grupo 2.