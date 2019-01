Vice da AF Évora insulta árbitro do V. Setúbal-Sporting

Um vice-presidente da Associação de Futebol de Évora utilizou a sua conta de Facebook para dirigir insultos ao árbitro Hélder Malheiro, que apitou na quarta-feira o V. Setúbal-Sporting (1-1). Carlos Cabo, que tem funções de substituto do presidente da AF Évora e também é presidente do Núcleo do Sporting em Évora, chama o juiz de "filho da p***" e acusa-o de ter "má intenção" ao não assinalar falta no lance em que Ristovski termina com um hematoma na testa.

"Condicionou durante o jogo a equipa do Sporting. É natural que os jogadores fiquem descontrolados pois são humanos e veem durante o jogo as penalizações a que estão sujeitos, na maioria dos casos, injustificadamente. No caso concreto, não viu ou não quis ver a cotovelada que o jogador do Sporting sofreu. (...) Quando os erros são detetados e não corrigidos, mostra o estado a que chegou o futebol português. É um desporto cheio de compadrio, suspeito de violação da verdade desportiva e demais adjetivos que não quero mencionar mas que, todos são conhecedores", pode ler-se na publicação, que é acompanhada por um vídeo do lance que terminou com a expulsão de Ristovski, por palavras dirigidas ao árbitro.

Perante esta publicação, a APAF decidiu apresentar queixa nos órgãos disciplinas contra Carlos Cabo.