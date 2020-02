Tira teimas

Só é amarelo para o jogador do Sporting. Porquê? Porque se virmos bem, quando o árbitro apita para o final da primeira parte, Galeno dirige-se para a zona dos balneários e é Luís Neto quem vai ter com o jogador do Sp. Braga. Nesse momento, um companheiro dele tira-o de lá e não há confronto porque se dirigem para os balneários. Quem queria o confronto e o começou foi o jogador do Sporting. Neto é muito bem admoestado, enquanto Galeno não vê corretamente o cartão. Em nenhum momento quis estar cara a cara. Se virmos também a reação do companheiro do jogador do Sp. Braga, corre para tirar Galeno da situação por saber que este já tem cartão amarelo. Todo o alvoroço que se cria é devido à atitude do jogador do Sporting. Muito boa atuação da equipa de arbitragem.