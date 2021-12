Francês Willy Delajod destaca-se

O protocolo estabelecido entre as federações portuguesa e francesa já trouxe a Portugal três árbitros gauleses em 2021/22 e Willy Delajod foi o que mais se destacou. O juiz, de 29 anos, dirigiu o Paços de Ferreira-Sp. Braga da 5ª jornada e recebeu nota 4. Jéremie Pignard teve, no último domingo, a primeira experiência no futebol português e também teve nota suficiente (3) no Boavista-Moreirense.Por fim, o destaque negativo vai para Thomas Leonard, com nota 1 no Famalicão-V. Guimarães (1-2) da 8ª jornada.