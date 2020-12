FPF congratula futebolista Pedro Santos por título norte-americano

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) congratulou este domingo Pedro Santos, campeão da Liga norte-americana de futebol (MLS) com o Columbus Crew, enaltecendo um feito que dignifica Portugal no estrangeiro.

"O Presidente da FPF, Fernando Gomes, felicita Pedro Santos pela conquista do título da MLS, em mais um feito que orgulha o futebol português e que dignifica Portugal no estrangeiro", pode ler-se em nota publicada no sítio oficial da federação.

O Columbus Crew, equipa do português Pedro Santos, sagrou-se hoje campeão da Liga norte-americana de futebol (MLS), ao vencer por 3-0 o Seattle Sounders, que procurava o bicampeonato.

Embora sem o português e sem o norte-americano Darlington Nagbe, infetados com o novo coronavírus, o Columbus Crew não se ressentiu da ausência de dois dos seus principais jogadores e conseguiu uma vitória categórica frente ao campeão da época passada, sobretudo graças à exibição de Lucas Zelarayan, que bisou.

O argentino inaugurou o marcador aos 25 minutos e 'repetiu a dose' aos 82, consolidando um triunfo que pareceu certo após o 2-0, assinado por Derrick Etienne, aos 31.

A jogar em casa, no Mapfre Stadium, em Columbus, no estado do Ohio, diante de 1.500 espetadores (a pandemia de covid-19 'obrigou' a reduzir a lotação do estádio), aquela que é uma das equipas fundadoras da MLS celebrou o segundo título da sua história, depois do conquistado em 2008.

"Quando temos uma visão que é forte, quando damos valor ao nosso objetivo e temos um grupo de rapazes que adere a tudo isso, ninguém nos pode impedir de chegar lá", disse o treinador Caleb Porter.

Já Pedro Santos, de 32 anos, que marcou oito golos em 26 jogos na quarta temporada pelo Columbus Crew, festejou o êxito dos seus colegas nas redes sociais, com uma fotografia e a legenda "Campeões da MLS 2020".