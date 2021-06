Está quase!

Admito que na segunda-feira gastei um caixa de calmantes a ver o jogo dos sub 21 portugueses contra a Itália. Eu sei que estou sempre a dizer que gosto é de emoção no futebol, mas vamos lá ter calma com isso.





Amanhã há meia-final e como o tempo tem andado meio "farrusco" decidi pedir ao meu amigo Futre para consulta o seu Boletim Futreológico e, diz ele, que vai haver uma chuva de golos. Trocando por miúdos, a previsão dele é de + 2.5 golos no encontroO jogo não vai ser nada fácil, é verdade, mas também confio que os nossos garotos têm tudo o que precisam para ganhar à Espanha e chegar à final.Isto bonito bonito, era a meio de julho termos dois troféus novos de campeões europeus.Sonhemos…- Mais de 2.5 golos no encontro- 2.30 (antes 2.00)